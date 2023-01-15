Шансы были? Могли ли пассажиры упавшего в Непале самолета выжить

Ранее сообщалось, что некоторых людей с потерпевшего катастрофу авиарейса Yeti Airlines доставили в больницу в тяжелом состоянии. По последней информации, выживших нет.

Случаи выживания людей в авиакатастрофах, подобных той, что произошла в Непале, происходят не так уже редко. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

«Как правило, это те пассажиры, кто находится на посадочных местах в хвостовой части самолета. От удара о землю она отрывается и немного отлетает в сторону. А если самолет загорается, то это происходит как раз в месте так называемого центроплана — там, где находится крыло, топливо, двигатель», — пояснил летчик.

Попов подчеркнул, что наибольшую нагрузку при ударе о землю берут на себя середина и передняя часть самолета, тогда как хвостовая часть подвергается менее катастрофическому воздействию.

«Поэтому иногда несколько людей остаются все-таки в живых. Такие случаи бывают достаточно часто», — отметил эксперт.

Он добавил, что минимальные шансы на выживание есть, если самолет при падении не взорвался и его не объяло сильным пламенем.

По данным Agence France-Presse, в авиакатастрофе в Непале были выжившие. Изначально речь шла о двух пассажирах — гражданах Непала, которых в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. К сожалению, по последней информации, чуда не произошло — скончались все 72 человека, находившиеся на борту.

Как сообщал 5-tv.ru, на борту рухнувшего в Непале пассажирского лайнера находились четверо россиян.