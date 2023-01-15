Четверо россиян находились на борту самолета, рухнувшего в Непале

Граждане России находились на борту самолета, которые рухнул в Непале утром 15 января. Об этом сообщили представители посольства РФ в иностранном государстве.

По официальным данным, всего на рейс зарегистрировались четверо граждан РФ. Детали случившегося и данные о состоянии людей уточняются.

Читайте также Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

В настоящее время на месте трагедии идет разбор завалов. Уже известно, что лайнер принадлежал непальской авиакомпании Yeti Airlines. Он упал почти сразу же после взлета. Точная причина ЧП пока не выяснена.

Как сообщил представитель авиауправления Непала, на месте авиакатастрофы найдены не менее 40 тел погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое россиян погибли при крушении самолета в Армении.