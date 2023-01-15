Жителя Иркутской области подозревают в изнасиловании своей девятимесячной дочери
Сейчас подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler
Жителя Иркутской области задержали по подозрению в изнасиловании собственной девятимесячной дочери.
По информации 5-tv.ru, о совершении невероятного по своей чудовищности преступления маме девочки сообщили врачи местной больницы. Они обнаружили у малышки характерные телесные повреждения, когда ту принесли на осмотр с начавшейся пневмонией.
По сигналу от медиков на место жительства семьи выехала следственная оперативная группа. Правоохранители установили, что ночью 24 декабря отец девочки «совершил насильственные действия сексуального характера» в ее отношении.
Известно, что семья пострадавшего ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее по адресу проживания малышки в полицию поступило два сообщения о происшествиях.
Сейчас отец девочки задержан, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Наказание по ней составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киришском районе Ленинградской области отец зарезал своего двухлетнего ребенка.
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