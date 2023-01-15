Вторая жизнь: что ожидает елки после Нового года

В Петербурге начали работу пункты приема новогодних елок. Отслужившие свое символы праздников идут на переработку, после чего буквально обретают вторую жизнь. Алексей Полторанин присоединился к акции и выяснил, какую еще пользу хвойные способны принести людям и животным.

Праздники позади, пора убирать елку, но детям в семье Усмановых расставаться с ней очень не хотелось. Родители убедили — новогодний символ отправится не в мусор, а в специальный пункт приема.

К таким пунктам идут целыми семьями. В руках елки, пихты, сосны, в пакетах срезанные ветки.

Активистам приносят даже подрастающие деревья вместе с корнями — саженцы вернут в почву весной. А счет срубленным елям в петербургских пунктах сбора перевалил за десяток тысяч. Деревья перерабатывают в щепу и отправляют в питомники и конюшни.

На переработку отправляется елка из нашей редакции. Она уже сильно осыпается. Для начала нужно снять игрушки, мишуру, чтобы предметы не попали в корм животным.

Мы приехали на пункт сбора. Сейчас нашу елку измельчат с помощью этого аппарата, а щепу отвезут в конноспортивный клуб.

В конюшню сейчас свозят и остатки новогоднего товара — все, что побросали торговцы незадолго до боя курантов. Вот белорусская упряжная по кличке Музыка жадно отгоняет от еды французского тяжеловоза Кассиопею.

В Сочинский эколого-биологический центр добросовестные продавцы сами привезли нераспроданные ели. Ветки теперь до весны будут согревать вольеры животных, а еще ими будут лакомиться кролики, курицы и утки.

«Достаточно жалко если вот такое ценное растение отработав грубо говоря две недели и попадает на свалку и начинает гнить», — рассказала Елена Мальц, директор эколого-биологического центра г. Сочи.

Около тысячи хвойных деревьев привезли на угощение животным Московского зоопарка. Альпакам приглашения не понадобилось. Сразу сбежались к аппетитной добавке. Вот яки и винторогие бараны массируют рога об ветки.

Праздник живота и у обитателей этой Красноярской фермы. Ветки елок, пихт и сосен по словам специалистов — зимой это полезная добавка к еде — когда еще нет богатой зелени.

Елок на ферме теперь точно хватит до весны. Отслужившие новогодние деревья активисты в городах будут принимать до конца января.

Анастасия из Москвы ветки не выкидывает, делает из них мыло. У этого мыла круглый год праздничный запах. С оттенками ели, сосны, и пихты. В ход идут и спилы, которые становятся украшениями интерьера. Так что у каждого дерева в руках мастерицы появляется шанс на вторую жизнь.