В Рязани автомобиль въехал в продуктовый павильон

В Рязани водитель легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил продуктовый магазин. В этот момент там находились продавец и покупатель.

Продавщица не пострадала, а вот мужчина, который пришел за продуктами, оказался зажат между машиной и полками с товаром. В итоге ему понадобилась помощь врачей.

В причинах аварии еще предстоит разобраться. Водителя иномарки первым делом отправили на медосвидетельствование.