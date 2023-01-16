В Рязани автомобиль въехал в продуктовый павильон
Один человек пострадал, его госпитализировали.
Фото: www.globallookpress.com / Friebe; 5-tv.ru
В Рязани водитель легкового автомобиля не справился с управлением и протаранил продуктовый магазин. В этот момент там находились продавец и покупатель.
Продавщица не пострадала, а вот мужчина, который пришел за продуктами, оказался зажат между машиной и полками с товаром. В итоге ему понадобилась помощь врачей.
В причинах аварии еще предстоит разобраться. Водителя иномарки первым делом отправили на медосвидетельствование.
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