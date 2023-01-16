Босфорский пролив закрыли из-за ЧП с сухогрузом с Украины

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Игорь Рязов
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Босфорский пролив закрыли из-за севшего на мель сухогруза с Украины

Босфорский пролив закрыли из-за ЧП с сухогрузом с Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sha Dati

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К судну длиной 142 метра направили спасательные катера.

Власти Турции временно закрыли Босфорский пролив для прохода судов. Причиной запрета на движение стал севший на мель сухогруз с Украины. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны республики.

«Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Власти Турции пообещали своевременно проинформировать о восстановлении движения в проливе. Судя по всему, до возвращения сухогруза с Украины на маршрут этого не произойдет.

Как сообщал 5-tv.ru, Босфорский пролив также был закрыт 1 января. Тогда причиной стал сильный туман. Движение судов временно запретили в обоих направлениях. Когда туман спал, сухогрузы возобновили ход.

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