«Се ля ви»: Александр Ширвиндт призвал россиян действовать ради счастливого будущего

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 20

Александр Ширвиндт призвал россиян стремиться к лучшему

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам знаменитости, время никогда не меняет жизнь к лучшему. Счастье люди строят своими руками.

Российский актер театра и кино Александр Ширвиндт призвал граждан действовать ради будущего страны. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, что ничего в жизни не стоит на месте, а изменения в лучшую сторону могут произойти, когда человек берет все в свои руки.

По словам артиста, сегодня перестаиваются многие сферы. Меняются люди, ситуации, эпоха в целом. 88-летний Ширвиндт отмечает, что за свою долгую жизнь он не первый раз становится свидетелем перемен, и не всегда они бывают радостными.

«Но се ля ви, потому что всегда, когда говорят: „Ах, было ужасно, а стало хорошо“ — так не бывает. Было ужасно, а стало еще хуже. Но, надеемся, что будет лучше — это история этой планеты», — объяснил актер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем может обернуться непростой для российской культуры период, Александр Ширвиндт сообщил о необходимости действий во благо улучшений.

«Будем ждать, надеяться. Главное — надо что-то для этого делать, а не только ныть, охать и закрывать глаза или, наоборот, материться. Надо что-то делать», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ширвиндт рассказал анекдот про 2023 год. Юмористическая история взорвала весь зал и возглавила ТОП самых актуальных.

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
«Се ля ви»: Александр Ширвиндт призвал россиян действовать ради счастливого будущего
11:28
На все — пять секунд: командир Ка-52 раскрыл секрет успеха в бою с противником на Украине
11:17
В МАГАТЭ испугались ядерной аварии на Украине и отправили инспекторов на все АЭС
11:09
Осторожно, возможны осложнения: к какому типу гриппа человек менее адаптирован
11:01
Командир ВСУ признал отступление войск из Соледара: «Это поражение»
10:52
Адские санки: девочка впала в кому после катания на тюбинге в Хакасии

Сейчас читают

«Был ужас!» — боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Здесь я дома: SHAMAN дал благотворительный концерт в Луганске и Мариуполе
Медведчук: Порошенко и Зеленский лгали о мире с РФ ради власти и разжигания конфликта
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023