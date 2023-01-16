Киркоров позавидует: какие пластические операции можно делать людям старше 50 лет

Знаменитые артисты всегда выглядят сногсшибательно. В чем секрет их вечной молодости и как этого добиться?

Певец Филипп Киркоров уверен, что поход к пластическому хирургу — это обычное дело для публичного человека. Многомиллионная публика может радоваться за красивых кумиров, а свежесть и молодость артистов заставляет фанатов молодеть душой. Пластический хирург Любовь Гауэр согласна с мнением исполнителя, грустить из-за возраста действительно уже не модно.

Тем более, современная эстетическая медицина достигла такого прогресса, что может омолодить пациента на целые десятилетия, причем с минимальными потерями. Так какие хирургические вмешательства востребованы у зрелой части пациентов? Об этом врач сообщила в беседе с изданием aif.ru.

По ее словам, возрастные люди делают акцент на омоложении внешности, кардинальные перемены интересуют только молодых граждан, недовольных определенными чертами лица и тела.

Круговая подтяжка

Особенно у зрелых пациентов востребована эндоскопическая подтяжка лба. Процедура является малоинвазивной (обеспечивает меньшее вмешательство в организм — Прим. ред.) поэтому явных последствий на лице не остается, реабилитация проходит очень быстро. Подтянутые участки кожи закрепляются мини-шурупами, которые снимают через 30 дней. Это помогает глубоким поперечным морщинам разгладится, опавшие веки поднимаются вместе с нависшими бровями. Такие махинации сильно меняют образ и визуально делает человека моложе. Также зрелые пациенты часто прибегают к круговой пластике век.

Для подтяжки средней и нижней части лица применяется SMAS-лифтинг. Процедура корректирует неверную геометрию и «поплывший» овал, убирает дряблость и лишний жир. Чаще всего SMAS-лифтинг делают одновременно с липосакцией подподбородочной области. Еще иногда проводят платизмопластику в случае наличия второго подбородка.

Старые руки

Помимо изменений в лице возраст хорошо выдают руки, а особенно их внутренняя сторона, где трицепс. Со временем кожа в этом месте теряет эластичность и становится дряблой. Чтобы устранить лишнюю ткань, пациентам часто предлагается брахиопластика.

Помимо рук для многих женщин важно иметь красивую форму груди. С годами кожа стареет, сила притяжения дает знать о себе. Так называемые «уши спаниеля» расстраивают многих красавиц. Для таких случаев есть решение — операция по подтяжке молочных желез. Врачи удаляют лишнюю, растянутую ткань, фиксируют сосок в правильное положение, приподнимают форму и закрепляют ее на грудных мышцах.

«Мастопексию можно сочетать с установкой имплантов, чтобы добиться нужного размера бюста, или с уменьшением (редукцией) молочных желез. <…> Те, кто лет 20 назад уже решился на эндопротезирование молочных желез, сейчас приходят на замену имплантов, качество которых за прошедшие годы заметно выросло», — объяснила доктор.

Создание тела

Даже зрелые дамы вряд ли в восторге от типичных старушечьих нарядов, однако модные, красивые вещи не смотрятся на них также роскошно, как на молодых красавицах. В таком случае отлично подойдет липосакция. Она, конечно, не «ухудит» человека фантастическим образом, но красиво скорректирует фигуру в целом. Размер жира, который можно устранить за один раз, рассчитывается исходя из индекса массы тела пациента, но это не выше 5-6%.

Многие также приходят к липомоделированию. Вмешательство включает в себя липосакцию и липофилинг. Так врачи откачивают жир из проблемных мест и помещают его туда, где он нужен.

«Наиболее распространенными зонами для забора жира являются живот, бока, спина и бедра. Затем полученный материал обрабатывается, и готовится к следующему этапу — липофилингу. <…> Готовый жир можно использовать для устранения западений и заломов на лице, он отлично разглаживает носогубные складки, выравнивает носослезную борозду. Липофилинг применяется не только для коррекции лица, но также для груди и ягодиц», — объяснила хирург.

Особенно такая операция хороша для реабилитации. Откачанный собственный жир родной для организма, поэтому процедура воспринимается положительно. Тем более, в отличие от тех же филлеров, жир приживается в разы лучше и имеет долговременный эффект.

К слову, певица Слава недавно тоже решила преобразиться и потратила три миллиона на операции. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где звезда впервые появилась на свет после пластики.