Звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

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Эмилия Малинина
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Fandom Wire: звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Звезде «Мстителей» Джереми Реннеру могут ампутировать ногу

Фото: Instagram* / jeremyrenner

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Знаменитый актер просто хотел вытащить машину друга из снега, а теперь лежит в больнице.

Американский актер Джереми Реннер попал в чудовищный инцидент — его переехала снегоуборочная машина весом в шесть с половиной тонн. Об этом сообщило издание Fandom Wire, трагедия произошла в начале января. Знаменитость поместили в реанимацию и прооперировали, он долго пребывал в критическом состоянии. В будущем его ждет долгая реабилитация и, вероятно, приспособление к новой реальности, ведь нога артиста не подлежит восстановлению.

Как отмечает издание, в злополучный день ничего не предвещало беды. Джереми был в своей резиденции в Тахо, там он часто проводит время с семьей и друзьями. Тогда автомобиль одного из приятелей артиста застрял в снегу, поэтому Реннер привез Sno-Cat (Снегоуборочная машина — Прим. ред.), чтобы вызволить машину из снежной засады. В итоге транспорт был успешно освобожден, звезда «Мстителей» вышел, чтобы проверить обстановку, а когда начал садится обратно в водительское кресло — гусеничный транспорт покатился и наехал на актера.

После чудовищных событий была оперативно вызвана скорая помощь. Знаменитость доставили в больницу по воздуху, он несколько часов лежал без сознания в палате интенсивной терапии. Сейчас ему стало лучше, его состояние стабильное, чего нельзя сказать о ноге. Врачи пока не могут дать конкретных прогнозов, но ясно одно — конечность уже никогда не восстановится, и, возможно, ее придется ампутировать.

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