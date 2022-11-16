Скользкая дорожка: как избежать падений и переломов в гололед

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 31

Травматолог Терновой: чтобы не упасть в гололед, стоит выбирать путь с меньшим количеством льда.

Скользкая дорожка: как избежать падений и переломов в гололед

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Зима, как обычно, приходит неожиданно, и пешеходы зачастую не готовы к сложностям на дороге.

Приход морозов и снежной погоды сопровождается образованием гололеда на дорогах и тротуарах. Иногда можно даже поскользнуться на, казалось бы, чистых пешеходных зонах. Зачастую секундное падение приходится лечить месяцами.

По словам травматолога-ортопеда Константина Тернового, чаще всего во время пеших прогулок в период обледенения дорог граждане допускают ошибки, которые приводят к травмам: не смотрят под ноги, выбирают неправильную обувь и не носят головной убор.

«Во время ходьбы люди отвыкли смотреть под ноги и постоянно отвлекаются на посторонние объекты. Этого достаточно, чтобы не заметить скользкую поверхность и упасть, получив при этом серьезный перелом», — объяснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Во время холодов лучше предпочитать обувь с мощными протекторами. Для того чтобы сделать подошву более ледостойкой, можно купить ледоступы, которые позволят передвигаться даже по скользкой дороге без риска упасть и получить травмы.

Терновой указал, что нет способа «правильного падения». Он порекомендовал выбирать путь, где меньше льда и дорога усеяна реагентами. Если же вы уже оказались на скользкой дороге, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей. Травматолог уточнил, что даже при самом удачном падении люди получают перелом лучевой кости, шейки бедра и лодыжки. А в том случае, если у падающего нет головного убора, можно получить черепно-мозговую травму.

Ранее 5-tv.ru писал, что поможет от падений на льду зимой.

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