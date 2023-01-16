Пассажир снял на видео последние секунды жизни перед крушением самолета в Непале
Пользователи социальных сетей увидели авиакатастрофу от первого лица в режиме реального времени.
Фото: BIJAYA NEUPANE / ТАСС
Последние минуты перед крушением самолета ART 27 в Непале зафиксировал на смартфон один из пассажиров рейса. Мужчина наслаждался полетом и вел прямую трансляцию с воздуха в Facebook*, когда произошла трагедия.
Автор видео запечатлел обстановку на борту, спокойно сидящих пассажиров, вид из иллюминатора самолета. На кадрах также видно, что судно начало неожиданно трясти и прогремел взрыв. Крики продолжались недолго. Всего через несколько секунд самолет оказался на земле. Кадры чудовищной аварии показал сайт Газета.ру.
Поисково-спасательная операция после крушения самолета уже завершена. Все 72 человека погибли на месте. Среди них члены экипажа и 68 пассажиров. В результате крушения ART 27 погибли четверо граждан России.
Турбовинтовой пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение 15 января во время полета из Катманду. Авиакатастрофа случилась между старым и новым аэропортом города Покхара. Бортовые самописцы был найдены в ходе спасательной операции, официальный ответ о причинах авиакатастрофы власти Непала сообщат в течении 45 дней.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о хронологии и возможных причинах трагедии в Непале.
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