Песков: Россия никогда не наносит удары по жилым домам Украины, в отличие от ВСУ
Песков: ракета в Днепре упала из-за работы ПВО Украины
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Попытка киевского режима переврать факты — с треском провалилась.
Российские военнослужащие не наносят удары по домам гражданского населения на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга. По его словам, главная мишень для ВС РФ — это военные объекты.
«Российские Вооруженные силы не наносят ударов по домам и объектам гражданской инфраструктуры, удары наносятся по военным объектам, очевидным или замаскированным», — заявил представитель Кремля.
Такой ответ он дал на вопрос журналиста о попытках киевского режима переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на Россию. Песков напомнил, что причина случившегося несчастья кроется в неграмотной работе контрракет и ПВО Украины.
«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны где говорилось о том, что вот эта вот трагедия стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны», — объяснил пресс-секретарь президента.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что дом в Днепре повредился именно по вине украинской системы ПВО, которая сбила ракету над ним.
Еще в декабре прошлого года 5-tv.ru сообщал о минном дожде, который обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки.
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