Как понять, что у человека оторвался тромб: главные симптомы
Врачи назвали потливость и боль в затылке симптомами отрыва тромба
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder
Тромб отрывается за две-три секунды и может привести к плачевным последствиям. Как вовремя заметить симптомы, чтобы спасти человеку жизнь?
Из-за неправильного образа жизни в организме человека образуется тромб, который в любой момент может оторваться. Как этого не допустить и заранее себя обезопасить врачи рассказали E1.RU.
Откуда берутся тромбы
Из-за повышенной свертываемости крови образуются тромбы — скопление тромбоцитов, которые прикрепляются к стенке сосуда. В основном они появляются в крупных сосудах.
Чем опасен отрыв тромба
После отрыва тромбы попадают в более мелкие сосуды и могут полностью их закупорить, то есть прервать кровоснабжение и привести к инфаркту, инсульту или даже к смерти.
«Если это происходит в сердечной мышце, то инфаркт, если в легочной, то тромбоэмболия. Если покрупней сосуд, большой очаг ишемии, то это может привести к смерти», — объяснила врач Ольга Молчанова.
Кто в группе риска
Тромбы образуются из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного холестерина или сахара. Также к группе риска относятся люди после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики и люди пожилого возраста.
Можно ли спасти того, у кого оторвался тромб
Это происходит за две-три секунды. Нужно срочно вызвать врача при первых симптомах: человек побледнел, покрылся потом и почувствовал боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке.
Что нужно делать для профилактики
- следить за уровнем сахара и холестерина в крови;
- избегать травм и длительного стресса;
- соблюдать диету и питьевой режим;
- заниматься физической активностью.
Ранее 5-tv.ru писал, как часто нужно проверять уровень холестерина.
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