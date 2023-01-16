Как понять, что у человека оторвался тромб: главные симптомы

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 179

Врачи назвали потливость и боль в затылке симптомами отрыва тромба

Как понять, что у человека оторвался тромб: главные симптомы

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

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Тромб отрывается за две-три секунды и может привести к плачевным последствиям. Как вовремя заметить симптомы, чтобы спасти человеку жизнь?

Из-за неправильного образа жизни в организме человека образуется тромб, который в любой момент может оторваться. Как этого не допустить и заранее себя обезопасить врачи рассказали E1.RU.

Откуда берутся тромбы

Из-за повышенной свертываемости крови образуются тромбы — скопление тромбоцитов, которые прикрепляются к стенке сосуда. В основном они появляются в крупных сосудах.

Чем опасен отрыв тромба

После отрыва тромбы попадают в более мелкие сосуды и могут полностью их закупорить, то есть прервать кровоснабжение и привести к инфаркту, инсульту или даже к смерти.

«Если это происходит в сердечной мышце, то инфаркт, если в легочной, то тромбоэмболия. Если покрупней сосуд, большой очаг ишемии, то это может привести к смерти», — объяснила врач Ольга Молчанова.

Кто в группе риска

Тромбы образуются из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного холестерина или сахара. Также к группе риска относятся люди после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики и люди пожилого возраста.

Можно ли спасти того, у кого оторвался тромб

Это происходит за две-три секунды. Нужно срочно вызвать врача при первых симптомах: человек побледнел, покрылся потом и почувствовал боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке.

Что нужно делать для профилактики

  • следить за уровнем сахара и холестерина в крови;
  • избегать травм и длительного стресса;
  • соблюдать диету и питьевой режим;
  • заниматься физической активностью.

Ранее 5-tv.ru писал, как часто нужно проверять уровень холестерина.

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