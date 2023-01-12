Предвестник инсульта: как часто нужно проверять уровень холестерина

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Рита Миронова
Рита Миронова 83

Кардиолог Напалков: проверять уровень холестерина в крови целесообразно раз в год

Предвестник инсульта: как часто нужно проверять уровень холестерина

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Как распознать повышенный холестерин, если «забитые» сосуды не вызывают ни боли, ни других симптомов?

Практически невозможно узнать, с какого момента фракции холестерина начинают «забивать» наши сосуды. Никаких симптомов и жалоб на сердце, и вдруг — инсульт или инфаркт.

О том, как часто нужно проверять уровень холестерина в крови «Российской газете» рассказал кардиолог Дмитрий Напалков.

По его словам, начиная с 50 лет проверка становится обязательной — целесообразно делать ее раз в год. Особенно стоит беспокоиться тем, у кого есть родственники с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Обращать внимание нужно на все показатели, которые выходят за пределы нормы. <…> Кардиологи всего мира помимо уровня общего холестерина наблюдают за липопротеинами низкой плотности, которые как раз относят к „плохому“ холестерину», — объяснил эксперт.

В случае «плохого» холестерина к стенкам сосудов прикрепляются бляшки, после чего развивается гипертензия. Если бляшка оторвется и попадет в сосудистое русло, развивается инсульт или инфаркт.

«Кардиолог детально обследует пациента, выясняет, какие еще есть факторы риска (например, лишний вес, курение, сидячий образ жизни), а затем предлагает план действий», — отметил Напалков.

Но даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым и не входит в группу риска по вышеуказанным факторам, для профилактики лучше регулярно обследоваться.

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