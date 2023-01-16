Повторила участь мужа: пилотом упавшего в Напале самолета была вдова летчика

Женщина обучилась профессии пилота через четыре года после трагической гибели любимого мужчины.

Пилотом потерпевшего крушение в Непале самолета оказалась вдова погибшего в авиакатастрофе летчика. 44-летяя Анджу Хативада решила продолжить дело мужа после его смерти. Она обучилась на пилота на деньги, полученные от страховки после его похорон. Об этом стало известно Reuters.

Представитель авиакомпании Сударшан Бартаула рассказал, что вдова Дипака Похрела присоединилась к команде Yeti Airlines спустя четыре года после гибели мужа. Тогда небольшой пассажирский самолет, который он пилотировал, разбился всего за несколько минут до планируемой посадки. Умерли все три члена экипажа и шесть пассажиров.

«Ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Она получила обучение пилота на деньги, которые она получила от страховки после смерти мужа», — сообщил собеседник издания.

Анджу Хативада была вторым пилотом упавшего ATR 27 и вела рейс с пилотом-инструкторов. Вместе с еще двумя членами экипажа и 68 пассажирами они скончалась на месте. Останки Хативады не были идентифицированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из пассажиров упавшего в Непале самолета заснял на видео последние секунды своей жизни в момент крушения.