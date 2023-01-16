Страшно красивое облако напугало жителей Ростова-на-Дону
Необычное природное явление наблюдали сегодня днем.
Фото: www.globallookpress.com / John Davenport; 5-tv.ru
Жителей Ростова-на-Дону напугало необычное природное явление. В небе образовалось гигантское облако с четкой границей, оно быстро надвигалось на город.
Официальных комментариев синоптиков с объяснением происходящего пока нет. Но люди, публикуя фото в сети, списывают все на встречу воздушных масс с большой разницей температур.
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