Страшно красивое облако напугало жителей Ростова-на-Дону

Жителей Ростова-на-Дону напугало необычное природное явление. В небе образовалось гигантское облако с четкой границей, оно быстро надвигалось на город.

Официальных комментариев синоптиков с объяснением происходящего пока нет. Но люди, публикуя фото в сети, списывают все на встречу воздушных масс с большой разницей температур.