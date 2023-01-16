Легендарный танк Т-34 восстановили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Легендарный танк победы восстановили в Петербурге. Т-34 участвовал в прорыве блокады, но был подбит вражеским снарядом. Поисковики обнаружили сильно поврежденную боевую машину на Синявинских высотах — достали и отремонтировали.

18 января, в день 80-летия прорыва блокады, танк проедет до Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», где и останется — уже в качестве экспоната.