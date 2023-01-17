«Жульничество»: почему Еврокомиссия просит у Москвы бесплатную возможность летать над РФ

Брюссель изо всех сил изображает добродетель, а сам не сдерживает свои обещания.

Постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России абсолютно неверная. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя требования Еврокомиссии к Москве отменить взимание платы с иностранных авиакомпаний за перелеты над Сибирью.

«Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — написал он в Telegram-канале.

По словам Косачева, суть вовсе не в плате за право летать над Россией, а в так называемых «пульных соглашениях», которые хорошо известны в международной практике как коммерческие договорные инструменты. Подобная схема работает уже больше 50 лет, благодаря возможности лететь над территорией Сибири иностранные перевозчики экономят много времени и средств.

«Такие соглашения заключены и действуют между российскими и зарубежными авиакомпаниями, осуществляющими рейсы через транссибирские маршруты. Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета», — заявил Косачев.

Вице-спикер СФ отметил, что полученные Москвой средства идут на совершенствование инфраструктуры, ведь когда авиарейс пролетает над страной, то используется и амортизируется наземное оборудование, построенное Советским союзом или Россией.

Помимо этого Косачев напомнил о статье 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, которой, по его мнению, постоянно прикрываются европейские чиновники.

«Данная статья устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения конвенции в связи с практикой заключения „пульных соглашений“ между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются», — объяснил он.

По словам государственного деятеля, российская сторона могла пересмотреть систему транссибирских роялти после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), но соглашение между Москвой и Евросоюзом так и не вступило в силу. Брюссель не сдержал обещания пустить российские самолеты на внутренние европейские рейсы.

«Поэтому сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как: „а давайте дадом, то есть — даром?“. Очередное жульничество под видом оскорбленной добродетели», — подытожил дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция запретила пролет через свое воздушное пространство самолетов из России с двойной регистрацией.