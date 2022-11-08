Турция запретила пролет самолетов из России с двойной регистрацией

Турция приняла решение больше не пускать самолеты из России через свое воздушное пространство. Запрет касается бортов с двойной регистрацией, информирует URA.RU. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в авиакомпании Nordwind. Сотрудник компании-перевозчика Анна Подгорная пояснила, что с ноября российские самолеты вынуждены изменить маршрут, чтобы облетать Турцию. Это увеличивает время полета на 30 минут. Финансово по пассажирам это не ударит: стоимость авиабилетов не изменится.

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Оставлять данный вопрос без внимания в Министерстве транспорта России не собираются. По сообщениям РБК, представители ведомства намерены в ближайшее время выйти на связь с Анкарой и обсудить ситуацию. В Минтрансе считают, что подобные действия являются грубым нарушением Чикагской конвенции.

«Ситуация на сегодня такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же „двойной регистрации“ и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — заявил представитель ведомства.

Первыми для российских самолетов свое небо закрыли Евросоюз, США и Канада. Ограничительные меры против России существенно сократили количество зарубежных авиамаршрутов. Насколько длительным будет подобное решение со стороны Турции — покажет время.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе признали бесполезность антироссийских санкций.