Модное платье «убежало» с груди Аманды Сейфрид на ковровой дорожке
Артистке пришлось многим пожертвовать, чтобы «блистать» на мероприятии.
Фото: www.globallookpress.com / Matt Petit
Американская актриса Аманда Сейфрид попала в просак прямо перед камерами и наблюдательной публикой. Красавица посетила премию Critics’ Choice Movie Awards, где прошлась по ковровой дорожке. На этом мероприятии и произошла маленькая трагедия.
Артистка пришла на вечеринку в потрясающем винтажном платье люксового бренда Dior. Образ притягивал к себе много внимания: блистающая ткань, словно из тонкого золота переливалась ярким желтоватым оттенком, пышная юбка и удивительный воротник, крепленный на уровне пупка.
Именно необычный воротник и стал виновником инцидента — он обвился вокруг плеч знаменитости, заменяя таким образом рукава платья. Увы, они оказались слишком малы для достаточной поддержки ткани. На одном из видео с премии видно, как Сейфрид общается с журналистами и ее рукава предательски спускаются, обнажая грудь звезды. Кадры опубликовал портал ET.
Аманда Сейфрид на премии Critics’ Choice Movie Awards.
«Я собираюсь сбросить свое платье прямо сейчас. Оно такое старое, но такое красивое!» — отшутилась Сейфрид, придерживая ткань.
На других кадрах с премии также заметно, как подобный конфуз еще несколько раз повторялся с актрисой. На протяжении всего мероприятия знаменитости приходилось следить за коварными рукавами, неспособными удержаться на месте.
Инцедент с Амандой Сейфрид еще раз доказывает, что красота наряда не всегда сочетается с удобством. Стоят ли такие мучения восхищенных глаз? Может и да, но не все звезды готовы жертвовать комфортом. Ранее 5-tv.ru публиковал фото пяти самых худших платьев на премии «Золотой глобус».
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