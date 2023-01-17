Модное платье «убежало» с груди Аманды Сейфрид на ковровой дорожке

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Артистке пришлось многим пожертвовать, чтобы «блистать» на мероприятии.

Модное платье «убежало» с груди Аманды Сейфрид на ковровой дорожке

Фото: www.globallookpress.com / Matt Petit

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Американская актриса Аманда Сейфрид попала в просак прямо перед камерами и наблюдательной публикой. Красавица посетила премию Critics’ Choice Movie Awards, где прошлась по ковровой дорожке. На этом мероприятии и произошла маленькая трагедия.

Артистка пришла на вечеринку в потрясающем винтажном платье люксового бренда Dior. Образ притягивал к себе много внимания: блистающая ткань, словно из тонкого золота переливалась ярким желтоватым оттенком, пышная юбка и удивительный воротник, крепленный на уровне пупка.

Именно необычный воротник и стал виновником инцидента — он обвился вокруг плеч знаменитости, заменяя таким образом рукава платья. Увы, они оказались слишком малы для достаточной поддержки ткани. На одном из видео с премии видно, как Сейфрид общается с журналистами и ее рукава предательски спускаются, обнажая грудь звезды. Кадры опубликовал портал ET.

Аманда Сейфрид на премии Critics’ Choice Movie AwardsАманда Сейфрид на премии Critics’ Choice Movie Awards. www.globallookpress.com / BURT HARRIS

«Я собираюсь сбросить свое платье прямо сейчас. Оно такое старое, но такое красивое!» — отшутилась Сейфрид, придерживая ткань.

На других кадрах с премии также заметно, как подобный конфуз еще несколько раз повторялся с актрисой. На протяжении всего мероприятия знаменитости приходилось следить за коварными рукавами, неспособными удержаться на месте.

Инцедент с Амандой Сейфрид еще раз доказывает, что красота наряда не всегда сочетается с удобством. Стоят ли такие мучения восхищенных глаз? Может и да, но не все звезды готовы жертвовать комфортом. Ранее 5-tv.ru публиковал фото пяти самых худших платьев на премии «Золотой глобус».

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