Хочет любви, но привлекает не тех: почему мужчины сбегают от Волочковой

Бывшая прима Большого театра не может найти достойного спутника жизни и создать семью. Что мешает ей обрести счастье?

Анастасия Волочкова легко заводит отношения, но все романы оказываются скоротечны. Почему 46-летняя балерина отпугивает мужчин, рассказала психолог Александра Миллер.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru эксперт предположила, что Волочкова зачастую говорит о своей личной жизни и успехе у мужчин только ради привлечения внимания. При этом балерина действительно жаждет серьезных отношений и не боится ответственности. Это легко считывается по ее поведению и высказываниям.

«У нее огромная жажда любви, какой-то боли, нереализованной нежности, которую хочется отдать, и она просто об этом кричит», — пояснила психолог.

Однако излишняя публичность, склонность к эпатажу, пристрастие к алкоголю и другие деструктивные проявления отпугивают от Волочковой настоящих мужчин. Вместо них в ее окружении появляются бесхарактерные и безответственные спутники.

«Она всего этого хочет, но, тем не менее, показывает совершенно другое. Вследствие чего она привлекает мужчин, которые, конечно же, другие. Они не готовы к достойному отношению к ней», — подытожила Миллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности знакомства Волочковой с турецком богачом, который снял для нее отдельный остров и оказался очень хорош в постели. Однако некоторые поклонники балерины назвали ее спутника обычным таксистом.