Полтора десятка мариупольских семей въехали в новые квартиры

Новая жизнь: в Мариуполе сейчас ускоренными темпами строят новые дома. Сегодня ключи от квартир получили 15 семей.

Это люди, которые потеряли жилье из-за обстрелов украинской армии. А теперь, наконец, могут отпраздновать новоселье и не скрывают своей радости.

Город, который стал частью России, ждут и другие позитивные изменения. Так, в Мариуполе создают крупный транспортный узел, который объединит и пассажирский морской вокзал, и автобусную, и железнодорожную станции.