Полтора десятка мариупольских семей въехали в новые квартиры
В городе идет активное строительство еще нескольких сотен домов.
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Новая жизнь: в Мариуполе сейчас ускоренными темпами строят новые дома. Сегодня ключи от квартир получили 15 семей.
Это люди, которые потеряли жилье из-за обстрелов украинской армии. А теперь, наконец, могут отпраздновать новоселье и не скрывают своей радости.
Город, который стал частью России, ждут и другие позитивные изменения. Так, в Мариуполе создают крупный транспортный узел, который объединит и пассажирский морской вокзал, и автобусную, и железнодорожную станции.
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