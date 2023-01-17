Эмоциональный момент: сын и супруг Инны Чуриковой простились с ней на коленях

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 480

Глеб и Иван Панфиловы простились с Инной Чуриковой на коленях в Храме Христа Спасителя

Эмоциональный момент: сын и супруг Инны Чуриковой простились с ней на коленях

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Иван Панфилов специально прилетел из Лондона, чтобы проститься с матерью.

Сегодня в Москве состоялись похороны легендарной российской актрисы Инны Чуриковой, на которые съехались все знаменитости, коллеги и друзья.

Однако самые эмоциональные моменты произошли с сыном и мужем покойной артистки, которые долго простояли у гроба на коленях. Вообще, во время похорон сын актрисы Иван Панфилов старался вести себя мужественно и не отходил от своего 88-летнего отца Глеба Панфилова.

Известно, что сын Инны Чуриковой специально прилетел из Лондона, чтобы проститься с матерью.

В Храме Христа Спасителя сегодня собрались режиссер театра «Ленком», сцене которого служила Чурикова, Андрей Соколов, актер театра Виктор Раков, Людмила Поргина, Сергей Гармаш, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие. После отпевания великую российскую артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.

Актриса Инна Чурикова скончалась в больнице на 80-м году жизни 14 января. Артистка последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Москве прощались с Инной Чуриковой.

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