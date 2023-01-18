Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на среду, 18 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 21

Лежачий камень может выглядеть как китайская стена, если на него смотрит букашка.

Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на среду, 18 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 января?

В среду энергии остановятся. Ну, то есть не остановятся совсем, это невозможно, но будут еле-еле крутиться. Это сильно помешает делать всякие важные дела, но никак не сможет помешать настоящему безоглядному отдыху.

Совет дня: если есть возможность устроить себе в среду выходной — так и сделайте. Решительно отодвиньте от себя список дел и займитесь всякой ерундой. Такое на первый взгляд пустое времяпрепровождение бывает очень полезно — оно перезагружает мозг и очищает файловую систему.

Предостережение дня: среда не предназначена для риска и экстрима. Хотите сохранить нервы и здоровье — не нарывайтесь на неприятности и не превышайте скорость.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
Делу — время, потехе — час. Китайский совет дня на среду, 18 января

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