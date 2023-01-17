На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе

На польском телевидении была показана карту с Западной Украиной, которая входила в состав Польши. Такой сюжет был показан на телеканале TVP 1 во время трансляции прогноза погоды. Пользователи успели сделать скрин.

На «новой» карте за ведущей красным с надписью Polska была выделена как нынешняя территория Польши, так и Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.

О том, что у Польши есть планы по присоединению к себе территории Западной Украины, говорилось уже не раз. Естественно, польские власти все отрицают, но многие эксперты и политики их все же подтверждают.

В частности, эксперты считают, что польская армия имеет все шансы в недалеком будущем стать самой сильной в Европе и нанести удар по России через территорию Украины. Более того, в Польше открылись военные курсы для всех желающих, причем у населения огромное желание осваивать боевые навыки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Польша готовит сильнейшую армию в Европе для похода на восток.