На телевидении Польши показали карту страны с частью Украины в составе
Всего на изображении были отмечены два города: Варшава и Львов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
На польском телевидении была показана карту с Западной Украиной, которая входила в состав Польши. Такой сюжет был показан на телеканале TVP 1 во время трансляции прогноза погоды. Пользователи успели сделать скрин.
На «новой» карте за ведущей красным с надписью Polska была выделена как нынешняя территория Польши, так и Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ровненская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая и Закарпатская области Украины.
О том, что у Польши есть планы по присоединению к себе территории Западной Украины, говорилось уже не раз. Естественно, польские власти все отрицают, но многие эксперты и политики их все же подтверждают.
В частности, эксперты считают, что польская армия имеет все шансы в недалеком будущем стать самой сильной в Европе и нанести удар по России через территорию Украины. Более того, в Польше открылись военные курсы для всех желающих, причем у населения огромное желание осваивать боевые навыки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Польша готовит сильнейшую армию в Европе для похода на восток.
- 17 янв
- «С жалостью смотрю»: Яна Поплавская раскритиковала Галкина* за шутки про Россию
- 17 янв
- Военный эксперт озвучил следующую цель США после Украины: «Только одна»
- 17 янв
- Частный джет и шоппинг: в сети набросились на Елену Зеленскую
- 17 янв
- Российская артиллерия поразила позиции ВСУ в районе Нью-Йорка — видео
- 17 янв
- Российские военные уничтожили более 70 боевиков ВСУ под Красным Лиманом
- 17 янв
- Шойгу провел совещание по увеличению армии до 1,5 миллиона человек
- 17 янв
- Призыв женщин и инвалидов: Киев попал в ловушку из-за дефицита мобилизационного ресурса
- 17 янв
- Пушилин: снабжение ВСУ между Северском и Артемовском перерезано
- 17 янв
- В Запорожской области обнаружили тайник с взрывчаткой и противотанковыми минами
- 17 янв
- Путин присвоил старшине Сафину звание Героя России посмертно
Читайте также
80%
0.37 74.26
0.43
Нашли ошибку?