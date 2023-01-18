Может начать ходить на костылях: совместима ли травма Волочковой с интимом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 410

Травматолог Королев: Волочковой придется воздержаться от секса при травме паха

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Эксперт считает, что сравнившей себя с лошадью знаменитости придется придержать коней до полного выздоровления.

Артистка балета Анастасия Волочкова не может ходить из-за боли между ног. Танцовщица получила травму паха во время неудачного выступления, но существует и вторая проблема — Волочкова и двух дней может протерпеть без секса и лезет на стену из-за своих аппетитов. Заведующий отделения спортивной травматологии Максим Королев объяснил, совместима ли с интимной жизнью травма балерины.

Эксперт предположил, что у Волочковой мог возникнуть «синдром приводящих мышц». С этим недугом часто сталкиваются спортсмены: в результате нагрузок возникает разрыв в соответствующих тканях бедра и приносит уйму острых ощущений.

«Существуют различные позы — тут уже по болевым ощущениям. Если это настолько болит и приносит боль при движениях, то какая тут интимная жизнь», - поспешил огорчить Королев.

По словам врача, при подобных травмах необходим покой, чтобы мышцы пришли в тонус. Человеку ограничивают любые осевые нагрузки и разрешают ходить, но не более того. Для дополнительной опоры медики могут порекомендовать даже ходунки или костыли — лишь бы не возникало давления на больной участок. Так что балерине некоторое время придется держать в руках свою «лошадиную силу».

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему мужчины сбегают от Волочковой.

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Может начать ходить на костылях: совместима ли травма Волочковой с интимом

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