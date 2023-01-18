В США признали силу российских решений

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Риттер: Путин указом о выходе из договоров Совета Европы объявил о независимости России

В США признали силу российских решений

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Теперь страны Запада не смогут заключать договоренности с РФ.

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Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что решение российского лидера Владимира Путина выйти из соглашений Совета Европы превратили Россию в независимое от Запада государство.

«Путин подписал распоряжения о выходе из соглашений Совета Европы. Это означает, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — говорит эксперт.

По словам высокопоставленного американского офицера, теперь российская сторона согласится возобновить активные дипломатические контакты только на своих условиях и тогда, когда это станет нужно Российской Федерации.

До этого Риттер заявлял, что Украина ошибочно полагает, что США и НАТО питают к ней симпатию и искренне уважают. Правда, в суровой реальности Вашингтону и Североатлантическому альянсу наплевать на украинских националистов и самих украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.

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