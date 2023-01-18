Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 19

О решении Москвы не вносить денежный взнос представителей организации должен уведомить МИД РФ.

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти России отказались платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Принять предложение МИД РФ, согласованное с Минфином, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Там же отмечается, что о данном решении Европейскую экономическую комиссию ООН в скором времени уведомит МИД РФ.

В этом контексте нужно отметить, что минувшим днем президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации международных договоров Совета Европы. В частности, в России перестанут действовать Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав Совета Европы и еще более десяти документов.

О решении России покинуть Совет Европы по собственной воле стало известно в марте 2022 года. Власти РФ назвали этот шаг взвешенным и обдуманным. В МИД РФ подчеркнули, что это не скажется на правах и свободах россиян. Конституция страны гарантирует их не в меньшей степени, чем Европейская конвенция по правам человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что России даст внесенный Владимиром Путиным в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:59
Концерт поддержавшего неонацистов Валерия Меладзе отменили в Иркутске
21:51
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
21:43
Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда
21:32
Провожали целым островом: Волочкова «шумно» покинула Мальдивы
21:20
Минюст США не станет привлекать ФБР к делу о секретных документах Байдена
21:03
Терапевт рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубь на Крещение

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023