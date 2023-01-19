Врач рассказал как не перепутать переутомление с гриппом

|
Иван Обухов
Иван Обухов 3

Андрей Рябков рассказал, как отличить грипп от усталости

Врач рассказал как не перепутать переутомление с гриппом

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

Читайте нас в: Дзен Новости

При внешнем сходстве этих недомоганий, у гриппа есть ряд характерных черт.

Грипп, если его течение достаточно легкое, внешне может выглядеть как общая слабость и головная боль. 

«При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, не сильную головную боль», — рассказал URA.RU заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

В свою очередь, есть у гриппа и некоторые особенные, присущие только этой болезни, симптомы.

В частности, среди них выделяется сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, повышенная температура тела, доходящая до 40 градусов и выше, сильная мигрень, головокружение и слабость, сонливость.

В тяжелых случаях может наступать спутанность сознания и судороги, рассказал врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как укрепить иммунитет с помощью физической активности

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.87
0.21 74.59
0.33
Выясните отношения. Китайский совет дня на четверг, 19 января

Последние новости

4:01
Врач рассказал как не перепутать переутомление с гриппом
3:37
Белый дом счел оскорблением слова Лаврова о планах США решить «русский вопрос»
3:15
Выясните отношения. Китайский совет дня на четверг, 19 января
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака
2:41
«Придушить хочется»: Юлия Барановская высказалась о хейтерах ее дочери Яны
2:26
Крещение Господне 2023: история праздника и правила купаний в проруби

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023