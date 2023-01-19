Врач рассказал как не перепутать переутомление с гриппом

При внешнем сходстве этих недомоганий, у гриппа есть ряд характерных черт.

Грипп, если его течение достаточно легкое, внешне может выглядеть как общая слабость и головная боль.

«При легком течении гриппа температура пациента может остаться нормальной или подняться незначительно, не превышая 38 градусов. Симптомы интоксикации могут быть выражены слабо или отсутствовать. Например, пациент может ощущать легкую слабость, не сильную головную боль», — рассказал URA.RU заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

В свою очередь, есть у гриппа и некоторые особенные, присущие только этой болезни, симптомы.

В частности, среди них выделяется сильный сухой кашель, боли в груди, тошнота, повышенная температура тела, доходящая до 40 градусов и выше, сильная мигрень, головокружение и слабость, сонливость.

В тяжелых случаях может наступать спутанность сознания и судороги, рассказал врач.

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