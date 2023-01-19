Как укрепить иммунитет с помощью физической активности: главные правила

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Рита Миронова
Рита Миронова 48

Укрепить иммунную систему помогает умеренная физическая активность

Как укрепить иммунитет с помощью физической активности: главные правила

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Чтобы защитить свой организм от вирусов, необходимо поддерживать иммунитет. Для этого нужно придерживаться нескольких простых правил.

Иммунная система защищает человека от внешних вирусов, бактерий или грибков. О том, как позаботиться о своем иммунитете и каких правил нужно придерживаться рассказывает Сибкрай.ru.

Как улучшить состояние иммунитета

Врачи советуют регулярно заниматься физической активностью — ходьбой, бегом, ездой на велосипеде или плаванием. Это самые простые способы насытить организм кислородом и закалить его.

Главное — выбрать то, что больше всего нравится и подходит вам. Причем не стоит увлекаться интенсивными физическими нагрузками, потому что они повышают уровень гормонов стресса и подавляет активность иммунных клеток. Физическая активность должна соответствовать индивидуальным способностям человека.

Что влияет на снижение иммунитета

Существует такое понятие как хронический стресс: он уменьшает общее количество иммунных клеток в крови. Из-за стресса у человека развиваются многие хронические заболевания.

Также иммунитет напрямую зависит от качества и количества сна. Взрослому человеку необходимо восемь часов сна за ночь, чтобы выработать нужное количество лимфоцитов в крови. Чтобы сон был эффективным, врачи рекомендуют засыпать в полной темноте и тишине, а также проветривать спальню.

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Как укрепить иммунитет с помощью физической активности: главные правила

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