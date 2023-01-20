Правительство Украины внесло в Раду законопроект, подразумевающий запрет УПЦ

В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете канонической православной церкви Московского патриархата. Авторы документа уточняют, что деятельность религиозной организации будет остановлена, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.

Инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины. И это не первый факт гонений на православных в стране. На этой неделе в Совбезе ООН впервые в истории выступил митрополит Русской православной церкви и рассказал о притеснениях единоверцев на Украине.