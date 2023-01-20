Тут и штамм: математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»

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Математики разработали модель покорения Москвы «Кракеном»

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Медики призывают граждан быть осторожными и по возможности пользоваться средствами защиты.

«Кракен» будет доминировать в Москве уже к марту, а в мае полностью вытеснит другие разновидности коронавируса. Такие выводы сделали математики, которые построили модель распространения специально для «Известий».

По расчетам ученых, на пике заболеваемости этой весной в столице будут фиксировать по пять тысяч зараженных ежедневно. Примерно такие же прогнозы и у медиков. О том, что «Кракен», скорее всего, станет самым распространенным подштаммом в России, ранее заявили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что «Кракен» хоть и отличается повышенной заразностью, обычно вызывает легкие формы заболевания.

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