В Перу бушуют антиправительственные протесты. Есть погибший

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Минимум один человек погиб в результате беспорядков у аэропорта Перу

Фото, видео: Denis Mayhua / ТАСС; 5-tv.ru

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Экстренным службам сложно быстро добираться до покалеченных и раненых из-за массовости митинга.

Из-за масштабной акции протеста экстренные службы не могут подобраться к пожару, который в эти минуты полыхает в столице Перу. Огонь охватил верхние этажи жилого здания

Крупные города перу охватили массовые протесты. Люди вышли на улицы с требованием отправить в отставку президента, распустить парламент и назначить новые выборы. Демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями — собравшиеся пытались прорвать кордоны, несколько полицейских ранены.

А еще протестующие парализовали работу одного из крупнейших аэропортов страны. Беспорядки продолжаются уже полтора месяца, в стычках погибли около 50 человек. В ряде регионов власти Перу объявили режим чрезвычайного положения.

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