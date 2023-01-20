В Перу бушуют антиправительственные протесты. Есть погибший

Экстренным службам сложно быстро добираться до покалеченных и раненых из-за массовости митинга.

Из-за масштабной акции протеста экстренные службы не могут подобраться к пожару, который в эти минуты полыхает в столице Перу. Огонь охватил верхние этажи жилого здания

Крупные города перу охватили массовые протесты. Люди вышли на улицы с требованием отправить в отставку президента, распустить парламент и назначить новые выборы. Демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями — собравшиеся пытались прорвать кордоны, несколько полицейских ранены.

А еще протестующие парализовали работу одного из крупнейших аэропортов страны. Беспорядки продолжаются уже полтора месяца, в стычках погибли около 50 человек. В ряде регионов власти Перу объявили режим чрезвычайного положения.