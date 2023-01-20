Голосовой помощник Siri вызвал полицию в боксерский клуб из-за ударов по «груше»

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Прибывшие к «месту ЧП» силовики сильно удивились увиденному.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Австралийские полицейские устроили облаву из-за голосового помощника, который спровоцировал ложный вызов.

Тренер по боевым искусствам отрабатывал с подопечным удары по «груше», и случайно активировал систему помощи на умных часах. Siri тут же позвонила по телефону экстренной службы.

Диспетчер, услышав звуки борьбы, поспешил вызвать на место полицейский отряд. И какого же было удивление силовиков, когда они вломились в спортзал, чтобы остановить преступление, которого нет.

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