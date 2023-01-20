Байден ответил на претензии к секретным документам фразой писательницы: а вы поймете?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 44

Байден ответил на претензии к секретным документам фразой писательницы

Байден ответил на претензии к секретным документам фразой писательницы: а вы поймете?

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Президент США бравирует шутками, которые американцам уже давно не нравятся. Пытается откреститься от преступлений?

Американский лидер Джо Байден, кажется, не придает значения ни одной серьезной претензии из всех тех, что имеются к нему. Даже громкое дело о секретных документах, обнаруженных у него дома, считает чем-то проходным. Это лишний раз доказывают комментарии лидера, которые сложно расценивать даже как попытку оправдаться — поток сознания.

Как пишет Associated Press, чтобы хоть как-то прокомментировать инцидент Байден прибег к словам писательницы Гертруды Стайн.

«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сыронизировал престарелый демократ.

Выражение «there's no there there» (там нет даже ничего — Прим. ред.) стало популярным после выхода «Автобиографии каждого» авторства Стайн в 1937 году. Именно так женщина описала свои чувства от того, каким было ее детство, каким был ее дом, которого больше нет.

Об обнаружении секретных документов в доме Байдена сообщал телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечалось, что их было не менее 10 штук. Согласно законам США, утечка данных с пометкой «совершенно секретно» чрезвычайно опасна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая глобальная ошибка Джо Байдена помогла России разбогатеть.

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Байден ответил на претензии к секретным документам фразой писательницы: а вы поймете?

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