Мельникова объяснила, готова ли уехать из РФ вслед за экс-мужем Смольяниновым*

Звезда «Папиных дочек» после скандального заявления бывшего мужа подверглась травле. Устав от нападок, она решила прояснить свою позицию.

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова после эмиграции экс-мужа Артура Смольянинова* в Латвию и дальнейших резких высказываний артиста в адрес Родины, ответила на вопрос, планирует ли она уезжать из страны. Ведь от актера она воспитывает двоих сыновей и, наверняка, считает необходимым, чтобы отец принимал участие в жизни наследников. По словам знаменитости, она не собирается покидать Россию.

«Да Господи! Никуда я не переезжаю. Ребят!» — заявила Мельникова в социальной сети.

К слову, супруги поженились в 2013 году. Спустя два года на свет появился сын Артур. В 2018-м — второй наследник Марк. А летом 2021 года семья распалась. По словам Мельниковой, ни карантин, ни кризис в отношениях не стали тому причиной: решение о расставании было обоюдным. При этом актриса отметила, что они остались в хороших отношениях, по-прежнему вместе воспитывают детей, ведь Смольянинов прекрасный отец.

Однако на днях коллега Мальниковой Иван Охлобыстин внезапно заявил — в семье было не все гладко. По его словам, Смольянинов избивал звезду «Папиных дочек». Сама же Мельникова комментировать сказанное не стала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок грозит Артуру Смольянинову за высказывания о России.

* — признан иноагентом в РФ.