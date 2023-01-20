«Враг России»: Егор Кончаловский высказался о Смольянинове*

Деятель искусства признался, что осуждать никого не берется.

Режиссер Егор Кончаловский высказался о позиции российского актера Артура Смольянинова* по поводу специальной военной операции на Украине. Интервью с режиссером опубликовало издание KP.RU. По его мнению, 39-летний артист — настоящий враг своей страны.

«Я могу понять людей, кто имеет противоположную точку зрения. Но то, что сказал Смольянинов*, он заявляет, что он враг страны. Не то, что он просто не согласен с планами Москвы, нет, он делает заявление, что он просто открытый враг. Я не берусь его осуждать», — заявил Кончаловский.

Артур Смольянинов* с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «Девятая рота» и «Кто, если не мы» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то воевал бы на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как мать оправдала оскандалившегося Артура Смольянинова*.

* — признан иноагентом в РФ.