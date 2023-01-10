Без суда не останется: какой срок грозит Смольянинову за высказывания о России

Поклонники актера и коллеги были шокированы словам Смольянинова. Все в один голос твердят — знаменитость должен непременно ответить по закону!

Сбежавший из РФ актер Артур Смольянинов за резкие высказывания о Родине и ее гражданах может сесть в тюрьму на пять лет по статье 280 Уголовного кодекса РФ — это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ. Об этом заявил юрист Илья Ремесло в беседе с KP.RU. Кроме того, недвижимость актера в России может быть арестована.

«Имущество так же может быть арестовано в рамках обеспечения по уголовному делу. Не исключаю, что следствие может начать проверять и госконтракты — например, насколько они были обоснованы и так далее», — отметил специалист.

Также, возможно, актеру, заявившему о готовности вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и желающему стрелять в бывших коллег и друзей, могут запретить приезжать на Родину. Именно такое наказание, по словам юриста, больнее всего будет для знаменитости. Ведь Смольянинов, как и другие бежавшие артисты и актеру, на деле оказываются не нужны на новом месте жительства.

При этом семью актера уголовное дело на Смольянинова никак не коснется. Но затронуть может банковские счета. В России у актера подрастают двое сыновей от коллеги Дарьи Мельниковой.

«Только если есть совместное имущество, находящееся в долевой собственности, в таких случаях обычно арестовывается доля преступника», — добавил он.

К слову, Смольянинов с осени 2022 года живет в Латвии. Недавно звезда фильмов «Девятая рота» и «Бумер» заявил в интервью, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне ВСУ. Также актер сказал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». А еще он признался, что готов стрелять в своего коллегу Сослана Фидарова, который сейчас защищает Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на слова Артура Смольянинова о России.