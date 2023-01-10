Мать оправдала оскандалившегося Артура Смольянинова

А вот отчим отвернулся от актера после его громких заявлений насчет спецоперации.

Скандальное интервью актера Артура Смольянинова породило волну обсуждений. Он заявил, что участвовал бы в спецоперации на стороне Украины и был бы готов убивать русских.

KP.RU удалось связаться с его матерью Марией, которая попыталась оправдать сына. По ее мнению, Смольянинова просто провоцировал журналист, а фразы вырваны из контекста.

«Если человек слушал полностью все интервью, понятно, что никакого желания у него нет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие. <…> Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: „Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину“. Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину», — заявила мать актера Мария Смольянинова.

Она также рассказала, что после этой ситуации сын сказал ей, что вынес для себя урок и не совсем доволен тем, каким получилось интервью.

Мать актера не стала отвечать на вопрос, жалеет ли Смольянинов о своих словах. Также она негативно отреагировала на слова о том, что против ее сына теперь высказываются многие коллеги.

К слову, отправившегося добровольцем в зону специальной военной операции Сослана Фидарова Смольянинов занес в список погибших с особым цинизмом.

«Они друг другу уже ответили, они еще будут общаться. Сын очень рад, что он жив. Вот это я вам могу сказать точно», — заявила мать Смольянинова.

Удалось также дозвониться до отчима актера, который воспитывал его. Однако тот не стал ничего комментировать и просто отрекся от пасынка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет поддержавшего ВСУ Артура Смольянинова.