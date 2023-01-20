Белый дом подтвердил признание группы «Вагнер» преступной организацией

Официальный Вашингтон принял решение квалифицировать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в качестве транснациональной преступной организации. США намерены ввести на следующей неделе против ЧВК новые санкции. Об этом стало известно из заявления, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Министерство финансов квалифицирует „Вагнер“ как серьезную транснациональную преступную организацию в соответствии с указом 13581 и внесенными в него поправками. На основании этой квалификации на следующей неделе мы введем дополнительные санкции против „Вагнера“ и их системы поддержки на нескольких континентах», — заявил Кирби.

Ранее информационное агентство REUTERS со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего сохранить инкогнито, распространило информацию о том, что Штаты введут дополнительные санкции против группы «Вагнер» на следующей неделе. Американский минфин — в свою очередь — определит ЧВК «Вагнер» как «транснациональную преступную организацию».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходило освобождение Соледара.