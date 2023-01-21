Смышленая и самостоятельная: Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Лера Кудрявцева показала видео с повзрослевшей дочерью Машей

Смышленая и самостоятельная: Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку

Фото: Instagram* / leratv

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость гордится младшей наследницей и часто публикует видео и семейной жизни. На этот раз она показала, как девочка встречала ее после работы.

Телеведущая Лера Кудрявцева часто делится с поклонниками фото и видео дочки Маши. Интернет-пользователи отмечают — малышка растет раскрепощенной, открытой и уже самостоятельной девочкой. Новое видео это в очередной раз доказало.

На кадрах, опубликованных «Вокруг ТВ» знаменитость показала, как Маша встретила ее после работы. Малышка вновь поразила маму самостоятельность. Она легко залезла в машину на детское кресло, параллельно поговаривая, что она умница, но отметила — пристегиваться еще сама не умеет.

«Уже взрослая», — вторила Кудрявцева.

К слову, Кудрявцева родила Машу в третьем браке. Ее первым мужем стал барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. От него она родила сына Жана. Вторым супругом — бизнесмен Матвей Морозов. Третьим — хоккеист Игорь Макаров. После рождения Маши некоторые судачили, мол Кудрявцева воспользовалась услугами суррогатной матери. Ведь на пятом десятке забеременеть и родить самостоятельно достаточно сложно. Да и с округлившимся животом телеведущую никто не видел. Но знаменитость и не скрывала, что беременность при помощи ЭКО ей далась тяжело. А все обвинения в суррогатном материнстве отрицала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева провела новогодние каникулы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:11
США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
2:43
«Развеселые зрачки, я шагаю налегке»: почему глаза реагируют на свет по-разному
2:40
Емельяны Перезимники: почему 21 января принято дарить детям мыло
2:21
Смышленая и самостоятельная: Лера Кудрявцева показала повзрослевшую дочку
1:54
Инфографика: возможности и последствия при банкротстве

Сейчас читают

«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Интерес для спецслужб: могут ли принца Гарри «убрать» с шахматной доски
Он больше не пригодится: политолог предрек громкое убийство Зеленского весной
В упавшем в Броварах вертолете должен был лететь Зеленский

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023