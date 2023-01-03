«Съела селедку, оливье и торт»: Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Лера Кудрявцева позабыла о правильном питании на новогодних каникулах

«Съела селедку, оливье и торт»: Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах

Фото: Алексей Ладыгин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая, как и многие россияне, решила ни в чем себе не отказывать в первую неделю нового года. О лишних килограммах она подумает потом.

Телеведущая Лера Кудрявцева, как и многие сограждане, расслабилась в первую неделю нового года и пустилась во все тяжкие. Блюда с новогоднего стола сами себя не съедят, поэтому знаменитость активно их уничтожает, не думая при этом по поводу лишних килограммов.

«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт наполеон. Гори хата, гори и сарай. Дома два холодильника забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года. Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь — съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — рассказала телеведущая в социальной сети.

При этом Кудрявцева на шестом десятке может похвастаться стройной фигурой. При росте 167 сантиметров она весит 50 килограммов. И цифра уже многие годы не стремится вверх. При этом каких-либо строгих диет, по словам Кудрявцевой, она не придерживается. Ее секрет в быстром метаболизме и активном образе жизни. Но все же есть некоторые продукты, которые она избегает. Среди них: фастфуд, газировка, полуфабрикаты, консервы и снеки.

Однако был период, когда Кудрявцева располнела — беременность. Тогда она поправилась почти на 20 килограммов. Но благодаря фруктам, постным продуктам и прогулкам на свежем воздухе быстро вернулась в форму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как однажды Лолита Милявская сорвала новогоднее шоу.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год

Последние новости

5:15
МИД РФ: Россия будет адекватно отвечать на военные угрозы со стороны Японии
5:00
Невозможное станет возможным: Финансовый гороскоп для Львов на 2023 год
4:55
«Серьезное усиление»: как изменится ход СВО при участии стратегической авиации
4:49
«Маня, у нас же все впереди?»: Аверин романтично предложил выйти замуж Порошиной
4:17
«Съела селедку, оливье и торт»: Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах
4:10
Покорение карьерных вершин: Финансовый гороскоп для Раков на 2023 год

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 января, для всех знаков зодиака
Может забыть о России: продюсер рассказал, какое будущее ждет Меладзе
«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023