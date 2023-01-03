«Съела селедку, оливье и торт»: Кудрявцева пустилась во все тяжкие на каникулах

Телеведущая, как и многие россияне, решила ни в чем себе не отказывать в первую неделю нового года. О лишних килограммах она подумает потом.

Телеведущая Лера Кудрявцева, как и многие сограждане, расслабилась в первую неделю нового года и пустилась во все тяжкие. Блюда с новогоднего стола сами себя не съедят, поэтому знаменитость активно их уничтожает, не думая при этом по поводу лишних килограммов.

«Вот сейчас съела селедку под шубой, оливье и торт наполеон. Гори хата, гори и сарай. Дома два холодильника забиты салатами и всякой всячиной, оставшейся с Нового года. Ходишь мимо, откроешь, закроешь, психанешь — съешь. Буду жирной, что же. Уже пофиг», — рассказала телеведущая в социальной сети.

При этом Кудрявцева на шестом десятке может похвастаться стройной фигурой. При росте 167 сантиметров она весит 50 килограммов. И цифра уже многие годы не стремится вверх. При этом каких-либо строгих диет, по словам Кудрявцевой, она не придерживается. Ее секрет в быстром метаболизме и активном образе жизни. Но все же есть некоторые продукты, которые она избегает. Среди них: фастфуд, газировка, полуфабрикаты, консервы и снеки.

Однако был период, когда Кудрявцева располнела — беременность. Тогда она поправилась почти на 20 килограммов. Но благодаря фруктам, постным продуктам и прогулкам на свежем воздухе быстро вернулась в форму.

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