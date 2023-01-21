По одежке: в Норвегии за российскую форму оштрафовали двух моряков

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Иван Обухов
Иван Обухов 95

Dagbladet: в Норвегии российских моряков оштрафовали на ₽35 тыс. за форму с триколором

По одежке: в Норвегии за российскую форму оштрафовали двух моряков

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Местные власти сочли, что нашивки с триколором могут представлять опасность для местных жителей.

В местечке Киркенес в Норвегии двух моряков из России оштрафовали за ношение рабочей одежды с российским флагом. Это, будто бы, могло «создать дискомфорт» для местных жителей и украинских мигрантов, пишет газета Dagbladet.

На матросах, сошедших на берег в Киркенесе 12 января, были камуфляжные рабочие костюмы с нашивками в виде российского триколора. В результате чего местные правоохранители начали проверку, так как рабочую форму якобы «могли принять за военную», из-за чего граждан России оштрафовали на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей. — ред.).

Прокурор Мартина Месло в беседе с Dagbladet заявила, что такое решение было принято в соответствии с норвежским уголовным кодексом, регламентирующим «неправомерное использование униформы». По заявлению бюрократа, камуфляжную одежду с триколором «можно принять за российскую военную форму», что «может создать страх и дискомфорт» для норвежцев и украинских беженцев, размещенных в городе.

Прокурор допустила, что камуфляжная одежда «в целом» не противоречит законам, но отметила, что раньше российские рыбаки «не использовали такую одежду».

После начала проведения Россией специальной военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию установившегося в Киеве неонацистского режима, рядовые россияне столкнулись за рубежом с беспрецедентным давлением. Российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что современная западная русофобия — это не что иное, как очередная форма расизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что русофобия стала основным политическим инструментом в Польше.

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