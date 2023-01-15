Myśl Polska: русофобия стала основным политическим инструментом в Польше
Myśl Polska: Русофобия стала основным политическим инструментом в Польше
Фото: www.globallookpress.com / Filip Radwanski
После начала СВО русофобия стала основным политическим вектором всех представителей польской власти и оппозиции.
Русофобия в Польше превратилась в основной политический прием, заявил на страницах еженедельника Myśl Polska обозреватель Витольд Модзелевский.
«Русофобия в Польше была частью „политического спорта“ — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», — высказался автор.
Модзелевский отметил, что русофобия является частью идеологии как истеблишмента, так и оппозиции. Кроме того, пишет автор, между этими полюсами польского общества проводится «соревнование в области антироссийской риторики», что превращает их в заложников ситуации.
Модзелевский добавил, что русофобия всегда играла ведущую роль в политике Польши, но после начала проведения Москвой специальной военной операции превратилась в центральный политический мотив для всех политических деятелей в Польше.
«После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер», — написал автор.
Кроме сферы политики, по словам обозревателя, тренд на русофобию поддерживают и СМИ Польши. С их помощью насаждается мнение, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков без исключения».
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Польши принял решение передать Украине танки Leopard.
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