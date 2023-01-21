Позавтракали тортом — отменили обед: как распрощаться с животом и боками

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 48

Эндокринолог Павлова назвала питание по часам эффективным способом похудения

Позавтракали тортом — отменили обед: как распрощаться с животом и боками

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Даже интенсивные физические нагрузки не помогут привести фигуру в порядок, если есть проблемы с питанием.

Режим питания — залог здоровья и красивой фигуры. Бока и живот обязательно уйдут, если человек начнется принимать пищу по часам. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

Главное правило, которого советует придерживаться эксперт — завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. И не надо торопить время: дайте организму перестроиться на новый режим, и вес обязательно начнет уходить. Более того, сойдет на нет потребность в больших порциях.

Но это не говорит о том, что на ужин можно есть жирные стейки, а на утро завтракать пирожными. Предпочтение лучше отдать полезной еде — меньше жареного, соленого, сладкого. А побаловали себя — считайте калории.

«Если вы оказались на чаепитии с тортом по случаю дня рождения коллеги, то ваш обед отменяется. Или отменяется торт», — цитирует врача «Российская газета».

Еще один важный момент — время завтра и ужина. По утрам принимать пищу эндокринолог рекомендует через 30-40 минут после пробуждения, а ужинать — за три-четыре часа до сна.

К правильному режиму питания следует добавить физическую активность.

«Это защитит вас от пожизненной борьбы с лишним весом и, кстати, это еще сократит ваши расходы на лекарства и консультации», — заверила доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие ошибки мешают на пути к фигуре мечты.

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