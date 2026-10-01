Можно даже худеющим: какие сладости впишутся в рацион при дефиците калорий

5-tv.ru: при похудении можно есть шоколад и молочные батончики

Снижение веса не обязательно означает полный отказ от сладкого. Даже во время похудения в рацион можно включать десерты, если учитывать их калорийность, размер порции и общее количество съеденного за день.

Некоторые привычные сладости позволяют не отказываться от любимого вкуса и при этом контролировать рацион. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Зефир

Зефир можно оставить в рационе во время похудения, если соблюдать умеренность. В среднем в 100 граммах продукта содержится около 300–330 ккал. Одна небольшая порция весом около 30 граммов — примерно 90–100 ккал.

За счет воздушной текстуры даже небольшого количества может быть достаточно, чтобы получить привычный сладкий вкус. Поэтому зефир удобнее есть небольшими порциями, не превращая десерт в полноценный прием пищи.

Горький шоколад

Горький шоколад считается одним из самых калорийных вариантов в этой подборке. В зависимости от состава его энергетическая ценность составляет около 500–600 ккал на 100 граммов.

При этом для десерта необязательно съедать целую плитку. Несколько небольших кусочков весом 15–20 граммов содержат примерно 80–120 ккал.

Молочные батончики в шоколадной глазури

Молочные батончики с нежной начинкой и шоколадной глазурью некоторых марок тоже не обязательно полностью исключать из меню. В среднем их калорийность составляет около 400–450 ккал на 100 граммов.

Один небольшой батончик весом примерно 30 граммов содержит около 120–135 ккал.

Пастила

Еще один вариант для тех, кто не хочет полностью отказываться от сладкого во время похудения, — пастила. В зависимости от состава ее калорийность составляет примерно 300–350 ккал на 100 граммов.

Порция весом около 30 граммов содержит приблизительно 90–105 ккал. Поэтому пастилу можно есть небольшими кусочками, контролируя общий объем десерта.

Сорбет

Сорбет может стать альтернативой более тяжелым десертам. Его калорийность зависит от рецептуры и количества сахара, но в среднем составляет около 100–160 ккал на 100 граммов.

Таким образом, стандартная порция весом 100 граммов даст примерно 100–160 ккал. При выборе сорбета стоит обращать внимание на состав, поскольку содержание сахара у разных вариантов может заметно отличаться.

Желе

Желе обычно содержит меньше калорий, чем многие другие десерты. В зависимости от рецепта и количества сахара его энергетическая ценность составляет примерно 50–100 ккал на 100 граммов.

Порция весом 150 граммов может содержать около 75–150 ккал. Поэтому желе может стать вариантом легкого десерта, особенно если хочется чего-нибудь сладкого после основного приема пищи.

Что важно при похудении

Полный отказ от сладкого не является обязательным условием снижения веса. Гораздо важнее количество продукта и его место в общем рационе.

Даже более калорийные варианты, например горький шоколад или молочный батончик в глазури, можно включить в меню, если ограничиться небольшой порцией. А более легкие десерты вроде желе или сорбета позволяют получить сладкий вкус при относительно умеренной калорийности.

При этом цифры могут отличаться в зависимости от конкретного продукта, рецептуры и производителя. Поэтому при подсчете калорий лучше ориентироваться на информацию на упаковке.

Сладости при похудении вполне могут оставаться частью рациона. Главное — соблюдать умеренность, учитывать размер порции и не забывать о суточной калорийности питания.

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