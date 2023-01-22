Две матки в одном теле: чем аномалия опасна для женщины

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 077

Гинеколог Какучая: из-за удвоенной матки есть риски не родить ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Реально ли при такой аномалии забеременеть и выносить малыша или сразу двоих?

Порядка 1-2% женского населения планеты рождаются с удвоенной маткой. В медицине это считается пороком развития, из-за которого женщина может столкнуться с проблемами, касающимися детородной функции. Реально ли при такой аномалии забеременеть и выносить ребенка, или сразу двоих, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-гинеколог Нино Какучая.

Эксперт подчеркнула, что в медицинской практике женщины с удвоенной маткой встречаются не так уж и редко. Аномалия формируется еще в период эмбрионального развития ребенка.

«Так закладывается генетически в утробе мамы — матка формируется на одном из этапов эмбрионального развития, не по правильному типу. Есть много разных пороков развития, полное удвоение бывает матки, но тогда всегда две матки и только два яичника — не бывает две матки и четыре яичника», — пояснила гинеколог.

При этом, несмотря на наличие двух органов, выносить ребенка можно только в одном из них, даже если случается двойная овуляция.

«Даже если бывает двойная овуляция, по типу двойни, имплантация происходит в одну матку. Таких случаев, чтобы сразу в двух матках детей выносили, нет», — отметила врач.

А вот с проблемой невынашивания женщины с двумя матками сталкиваются, но в том случае, если оба органа недоразвиты. Однако для современной медицины и эта ситуация разрешаема — пациенткам проводят специальную операцию, после которой детородная функция полностью восстанавливается.

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