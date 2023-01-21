Извращенное удовольствие: почему женщины живут с домашними истязателями

Зачем леди нужны «кухонные боксеры» и что они при этом испытывают? Как вырваться из порочного круга?

Проблема домашнего насилия давно волнует общество. Но, по какой-то причине, мы продолжаем сталкиваться с ней и по сей день. Всегда возникает главный вопрос: почему женщины не уходят от таких мужчин? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

Неужели женщины в абьюзивных отношениях получают какое-то извращенное удовольствие и им не хватает каких-то эмоций? По словам сексолога, настоящая любовь подразумевает наличие дружбы, наличие дружбы подразумевает уважение, а это уже исключает как психологическое, так и тем более физическое насилие.

«Среди мужчин порой встречаются так называемые „кухонные боксеры“. Среди них много психопатов с низкой степенью эмпатии, сопереживания, сочувствия. Такие люди мучают слабых. В детстве такие мальчики могут издеваться над сверстниками, любят мучать животных и обладают садистическими наклонностями», — заявил врач.

По его мнению, такие мужчины, как правило, сами боятся и признают только физическую силу. А поскольку у них нет моральной прослойки, внутренних убеждения о чести, то они быстро мимикрируют и подстраиваются под ситуацию в случае необходимости.

Но что происходит в данной ситуации с женщиной, которая живет с «кухонным боксером»?

«Здесь много вариантов. Это и мазохистически сочувствующая и понимающая. Их бьют, потом просят у них прощения, а потом опять бьют. По плану», — говорит Кульгавчук.

Для наглядного примера он предлагает вспомнить эпизод из фильма «Брат», где главный герой приходит к Свете, которую бьет муж. Эта женщина бросается оказывать ему помощь, несмотря на то, что Данила ее пытался спасти.

«В анамнезе у таких женщин часто выявляется неблагополучная фигура отца, часто злоупотреблявшая алкоголем. Наблюдая за проявлениями домашнего насилия, такая девочка начинает привыкать к тому, что это почти „нормально“. В формате так называемого газлайтинга жертву уверяют в том, что на самом деле, во всем этом виновата только она сама», — продолжает сексолог.

В дальнейшем отношения могут строиться на страхе, ужасной привычке предавать себя, страхе за детей, как экономическом, так и физическом, уверяет эксперт.

По его словам, в так называемые «светлые периоды» женщине кажется, что не все так плохо, что можно потерпеть, что у детей есть папа, пусть и такой.

Да и память в формате самоспасения порой стирает плохие эпизоды. А некоторым и нравятся жить такой вот сладкой болью, с эмоциональными качелями- сегодня вот побил, а завтра сережки подарил. И даже вот сказал что, мол, сильно любит. И поверила. Ведь некоторые очень артистично могут сказать об этом», — добавил Кульгавчук.

Но самое страшное в таких отношениях то, что дети, воспитывающихся в таких условиях, учатся насилию. А женщина, как всепрощающая мученица, может когда-то стать инвалидом или закончить жизнь роковой смертью.

«Поэтому при расставании можно вспомнить, что счастье — это когда к тебе не подходят люди, которые тебе не подходят. И чем они дальше, тем лучше», — заключил сексолог.

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