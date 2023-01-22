Смерти подростков и контрафакт: врачи объяснили необходимость запрета вейпов

Электронными устройствами для курения сегодня повально увлечена российская молодежь. Парламентарии уже пытались их запретить, но теперь к вопросу подошли серьезнее.

В обеих палатах парламента, которые вышли на работу после новогодних каникул, уже заявили, что готовы всецело помогать правительству в его экономической борьбе. Среди других основных направлений работы Думы — вопросы социальной сферы и прав военнослужащих, в том числе мобилизованных, а также адаптация законодательства вошедших в состав России новых регионов.

Но есть и внеочредные острые проблемы. Одна из них, о которой все заговорили на этой неделе, — вейпы или электронные испарители. Ими сейчас повально увлечена молодежь. За первые дни нового года только в Петербурге сразу две скоропостижные смерти подростков. Их родственники, с которыми мы пообщались, винят в гибели детей именно никотиносодержащие смеси.

И вот Госдума всерьез, хоть и не в первый раз, готовится запретить вейпы вовсе. Так как ограничить продажу несовершеннолетним и ввести контроль защитной маркировкой, как мы убедились, не получается. Подробности в расследовании корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Из-за вейпов умирают подростки

Свежие гвоздики, розы и черно-белый снимок на фоне книг. Сегодня — девять дней после смерти Николая. Чудовищное совпадение. В этот день ему исполнилось бы 18 лет. Жизнь студента — по заключению медиков — оборвалась из-за неизвестного вещества. Мать уверена: это были модные электронные сигареты — вейпы.

«Это действительно были вейпы?» — спросил корреспондент у матери подростка.

«Да» — ответила убитая горем женщина.

«Почему так считаете?» — уточнил журналист.

«Наркотиков в крови не обнаружено. Периодически жаловался на головную боль», — объяснила та.

Дом, где проживал подросток, расположен практически напротив салона по продаже вейпов. Владельца магазина сейчас на месте нет. Но вот здесь мальчик и покупал.

Еще одна смерть — тоже в Петербурге. И, предположительно, тоже от вейпов. Подростку было 14, увлекался тхэквондо, футболом. А в тайне от родных курил электронные сигареты.

«Пошел в ванну, включил душ. Потом услышал грохот. Думаю: что случилось, может, поскользнулся. Двери открываю, он вывалился. В руках этот вейп. Вызвали скорую. Скорая быстро приехала, но уже поздно», — рассказал дедушка подростка.

Врачи рассказали об опасности вейпов

Количество отравившихся по всей стране растет с каждым днем. Модное увлечение подростков — яркое устройство с ароматной жидкостью. Маркетологи делают ставку на приятное послевкусие, отсутствие запаха дыма и даже якобы меньший вред, чем от сигарет. Но это лишь уловки. По словам медиков, вейпы — бомба замедленного действия.

«Он не понимает, что этот тихий убийца уже в нем работает. Он может прийти домой, все будет хорошо, ляжет спать. А ночью вдруг что-то происходит — бронхоспазм, одышка, он синеет, ему не хватает воздуха. Потому что отстроченная реакция — это беда», — описал ситуацию директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский.

Химический ожог легких, инфаркты — это то, с чем уже столкнулись медики. Все из-за сплошной химии — компонентов с не всегда понятным составом.

«Они вызывают бронхиолиты, олеолиты, усугубляют течение бронхиальной астмы, хронических бронхитов, хронической обструктивной болезни легких и других легочных заболеваний», — сообщила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Жидкости для вейпов производят в кустарных условиях

В интернете сотни роликов, как подростки уже сами научились готовить убийственную субстанцию, называя ее «самозамес». Последствия от таких экспериментов могут быть непредсказуемыми — вплоть до летального исхода. Компоненты рекламируются и свободно продаются как в интернете, так и в офлайн-магазинах.

«Глицерин, пропилен — если по отдельности брать, то там порядка 500 за литр каждого компонента. Если основу брать, то там, соответственно, в зависимости от концентрации никотина», — рассказал сотрудник вейп-шопа.

Намешать все что угодно могут и сами некоторые производители жидкостей — никаких акцизов для товара не нужно, только сертификат соответствия, который должен быть у каждого магазина. Но, как мы убедились с активистами, документы есть далеко не у всех.

Сами электронные устройства едут из Китая, а вот компоненты разливают и смешивают на российском производстве. Офис, как уверяет сайт одного из них, находится в этом бизнес-центре. Судя по всему, тут же и цех. Мы договорились на встречу с сотрудницей под предлогом оптовых закупок

«Там наше производство — все дела. У нас еще одно производство есть, но по кальянному табаку. Оно в другом здании. Здесь нам не хватило места. Я сама внутри была, но только краем глаза видела. Зашла — и быстренько меня оттуда…» — рассказала девушка.

На наши просьбы увидеть все-таки производство менеджер Мария отвечает отказом. Даже встречу с нами она перенесла в кафе напротив бизнес-центра. Продукцию готова продать хоть сейчас. Весь товар имеет обязательную маркировку — ее ввели месяц назад. Но зашторивать витрины, как при продаже сигарет, не надо.

«Если мы говорим о никотиносодержащих жидкостях, их нельзя открыто на витрине выставлять, рекламировать нельзя — действуют все сопутствующие ограничения, как на табак. А вот те, которые не содержат табак и никотин, выходит, что они ничем не ограничены», — разъяснил сопредседатель Союза потребителей РФ по цифровой сфере и международным связям Алексей Койтов.

Почему вейпшопов стало так много

Да еще и лицензии для продажи вейпов и жидкостей не требуется. Поэтому магазины — на каждом углу. В декабре 2021 года в России насчитывалось примерно пять тысяч вейп-шопов. Сейчас только в Петербурге и Москве, по самым скромным подсчетам, более семи тысяч таких.

Вейпы уже запрещены во многих странах — в Сингапуре, Малайзии, на Филиппинах, в Индии, Мексике, Канаде и Таиланде. Россия готова встать с ними в один ряд. Инициативу поддерживают Госдума, Минздрав, Роспотребнадзор и табачные союзы.

«Вся беда в том, что люди не знают, не понимают вреда. Рекламная кампания была направлена на то, чтобы людям внушить, что это вообще безвредно. Дети в школах курили, в открытую курили. Это просто обман людей», — возмущен вице-президент Российского сигарного союза Артур Шиляев.

Вот и в национальном колл-центре помощи в отказе от потребления табака — их телефон всегда на пачке обычных сигарет — говорят, что большинство звонящих верят в безопасность вейпов. Здесь ежедневно обрабатывают до 16 тысяч звонков и каждый раз пытаются убедить подростков, что парить вредно. Говорят — помогает. 36% от вредной привычки отказываются. Но тут же добавляют — это все равно — капля в море.