Расторгуев: SHAMAN создал гимн СВО России на передовой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9

Николай Расторгуев назвал песню SHAMAN «Встанем» гимном СВО РФ на передовой

Расторгуев: SHAMAN создал гимн СВО России на передовой

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Знаменитый исполнитель признал, что специальная военная операция по защите Донбасса рождает свои фронтовые хиты.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал гимном СВО песню «Встанем» певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Патриотическое произведение пользуется популярностью среди солдат. Об этом Расторгуев рассказал изданию aif.ru.

«На мой взгляд, сегодня гимном спецоперации можно считать песню SHAMAN „Встанем“, которая как никакая другая отражает моральный дух наших военных», — сообщил артист.

Исполнитель «Батяня-Комбат» отметил, что песня Дронова «пошла в народ», а современные песни приживаются в окопах наравне с песнями прошлых фронтовых лет. Слова «Встанем» вызывают у граждан ассоциацию с российскими солдатами.

«„Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали" — слова современные, а вот корни у них давние, посвященные всем нашим предкам-воинам. И это связующая нить всех поколений!» — добавил музыкант.

SHAMAN написал песню «Встанем» за год до начала спецоперации. Летом прошлого года исполнитель отказался от поездки на Донбасс, но уже в январе 2023 года отправился с гастролями в новые субъекты РФ и выступил с концертами в Луганске и Мариуполе.

Сам Расторгуев с коллективом в 2022 году выступал перед раненными в ходе спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. «Любэ» исполнила песни из старого репертуара, но солдаты и офицеры восприняли их не менее актуальными и понятыми.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец SHAMAN рассказал о встрече с бойцами Донбасса.

Тема:
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